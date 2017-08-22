Два члена семьи Кеннеди арестованы в США из-за шумной вечеринки

Два члена семьи Кеннеди арестованы в американском Барнстейбле после того, как ответили отказом на требование полиции прекратить «шумную вечеринку».

Об этом пишет Boston Herald со ссылкой на правоохранительные органы

По сообщениям полиции, в результате происшествия задержаны 52-летний Мэттью Кеннеди , девятый ребёнок американского политика Роберта Кеннеди , а также дочь мужчины 23-летняя Кэролайн Кеннеди.

Отмечается, что задержанным предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

«Если шум слышен на расстоянии 150 футов (около 46 метров. — RT) — это нарушение законодательства относительно шумных мероприятий», — цитирует издание сотрудника местной полиции Джона Мёрфи