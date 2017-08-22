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Два члена семьи Кеннеди арестованы в США из-за шумной вечеринки
Два члена семьи Кеннеди арестованы в американском Барнстейбле после того, как ответили отказом на требование полиции прекратить «шумную вечеринку».
Об этом пишет Boston Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
По сообщениям полиции, в результате происшествия задержаны 52-летний Мэттью Кеннеди, девятый ребёнок американского политика Роберта Кеннеди, а также дочь мужчины 23-летняя Кэролайн Кеннеди.
Отмечается, что задержанным предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.
«Если шум слышен на расстоянии 150 футов (около 46 метров. — RT) — это нарушение законодательства относительно шумных мероприятий», — цитирует издание сотрудника местной полиции Джона Мёрфи.
В декабре 2016 года сообщалось, что внучатый племянник Джона Кеннеди арестован за драку в баре.
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