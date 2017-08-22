Посольство: КНДР завершила подготовку удара по Гуаму

КНДР завершила подготовку удара по американскому острову Гуаму и совершит его, если США не будут вести себя разумно. Об этом заявил временный поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп.





«Как вы знаете, подготовка к удару по Гуаму у нас завершена. Всё будет зависеть от того, будут ли США разумно вести себя. Если они не будут этого делать, то получат очередной позор на Корейском полуострове перед всем миром», — цитирует РИА Новости Зина Чжон Хепа.

Он также заявил, что Пхеньян наблюдает за военными учениями США и Южной Кореи и в случае провокации готов нанести превентивный удар.



21 августа США и Южная Корея начали совместные десятидневные военные учения.

