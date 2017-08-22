Датские военные обнародовали видео перехвата российского Ту-95

Датские военные перехватили над Балтийским морем российский бомбардировщик Ту-95. На официальной странице ВВС Дании в Facebook появилось видео полета.



Сообщается, что два датских истребителя сопровождали Ту-95 над международными территориальными водами около острова Борнхольм. Видеозапись, которая была сделана из кабины одного из истребителей, опубликовали в соцсети. Однако когда именно были сделаны кадры, не сообщается.