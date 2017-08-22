В Виннице нашли «подарок от Гитлера»

Жители Винницы вместе с археологами нашли немецкий сейф времен Второй мировой войны. Об этом сообщает vezha.vn.ua со ссылкой на представителя Винницкого областного краеведческого музея Ольгу Грабовскую.

По ее словам, на сейфе есть три замка с шифром и надписями на немецком языке. «Сейчас мы даже не догадываемся, что там может быть внутри, нужно открывать. < …> Открыть его „штатным“ способом не получится — время сделало свое дело, металл очень окислился», — отметила она.

Сейф доставили на задний двор Винницкого областного краеведческого музея. Его везли в грузовике, так как вес находки составляет около 500 килограммов. Вместе с ним в котловане обнаружили керамику с изображением «Звезды Давида» и несколько серебряных немецких монет.

Историк Александр Федоришин опубликовал на своей странице в Facebook фотографии о том, как открывают этот сейф. По его словам, в нем оказалась документация, составленная частично на русском языке. «Возможно, довоенная документация какого-то городского предприятия с аббревиатурой КОВСУ (строительное управление?)», — отметил он.

Позже историк написал, что сейф оказался не немецким, а польским. Сделан он был в начале XX века.