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Украина обратится к ФРГ за помощью в расследовании дела о посещении Крыма группой Scooter
Украина обратится к Германии с просьбой о международной правовой помощи в расследовании выступления немецкой группы Scooter в Крыму.
«Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение в Германию о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они (группа Scooter. — RT) были в Крыму», — цитирует «Украинская правда» прокурора Автономной республики Крым Гюндуза Мамедова.
Он также не исключил, что участников группы будут допрашивать.
4 августа стало известно, что группа Scooter прилетела на фестиваль в Крым, несмотря на угрозы Генпрокуратуры Украины.
На Украине завели уголовное дело на участников группы Scooter.
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