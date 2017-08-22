Украина обратится к ФРГ за помощью в расследовании дела о посещении Крыма группой Scooter

Украина обратится к Германии с просьбой о международной правовой помощи в расследовании выступления немецкой группы Scooter в Крыму.

«Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение в Германию о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они (группа Scooter. — RT) были в Крыму», — цитирует « Украинская правда » прокурора Автономной республики Крым Гюндуза Мамедова

Он также не исключил, что участников группы будут допрашивать.

4 августа стало известно, что группа Scooter прилетела на фестиваль в Крым, несмотря на угрозы Генпрокуратуры Украины.

На Украине завели уголовное дело на участников группы Scooter.