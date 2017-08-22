Киев объяснил, чем ему мешает Крымский мост

Россия нарушает Конвенцию Организации Объединённых Наций (ООН) по морскому праву, так как строительством арки Керченского моста ограничивает конкурентоспособность Мариупольского порта. С таким заявлением выступили в министерстве по делам беженцев Украины. Сообщение публикуется на сайте ведомства

«Высота арки устанавливает ограничения в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, новым требованиям не соответствуют 144 корабля, заходивших в Мариупольский порт в 2016 году. Это составляет 23% от общего числа судов. Новыми правилам будут соответствовать лишь суда с относительно небольшой грузоподъемностью — до 10 тысяч тонн.

22 августа появилась информация, что власти Украины направят запрос в NASA с просьбой провести экомониторинг Керченского моста. В Киеве заявляют, что Россия строительными работами нарушает экологическую безопасность в регионе.

1 августа заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Киев подаст к Москве иск в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста.

Строительство Керченского моста, который соединит Крым с Таманским полуостровом, началось в феврале 2016 года. Длина моста составит 19 километров. Во второй половине августа 2017 года будут установлены арочные пролетные строения, которые ограничат судоходство. Открытие моста состоится в декабре 2018 года. Стоимость проекта — 227 миллиардов рублей.

В октябре 2016 года сообщалось, что Киев планирует подать иск против Москвы в связи с «хищением со стороны РФ морских ресурсов, загрязнением и негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста». Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.