КНДР показала видео уничтожения Гуама

В КНДР выпустили видео, демонстрирующее возможный ракетный удар по американскому острову Гуам. Ролик доступен на YouTube-канале uriminzokkiri.

В этом видео на Гуам нацелены баллистические ракеты средней дальности, президент США Дональд Трамп изображен смотрящим на кладбище с крестами, а американский вице-президент Майкл Пенс — охваченным пламенем.

«Американцы должны жить с широко открытыми глазами и ушами, они будут мучиться день и ночь из-за ракет «Хвасонг-12», не зная, когда они будут запущены. Они будут в шоке», — цитирует The Telegraph подпись к фильму.

На следующий день после публикации фильма КНДР предупредила США и Южную Корею о «безжалостном возмездии» за начавшиеся учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове, отмечает Kyodo.

В Пхеньяне отметили, что Вашингтон и Сеул «проигнорировали» их «предупреждения о необходимости сделать правильный выбор, что привело к опасной военной провокации». Северная Корея пообещала двум государствам «неизбежное безжалостное возмездие».

Ситуация вокруг КНДР обострилась, когда президент США Дональд Трамп пригрозил «огнем и яростью», если Северная Корея станет реальной угрозой для Штатов. В ответ в Пхеньяне заявили, что изучают возможность ракетного удара по военным объектам на американском острове Гуам. Затем Штаты пообещали устроить обстрел 20 объектов на испытательных полигонах бомбардировщиками B-1B. После этого КНДР отозвала своих послов из крупнейших государств для консультаций, а внутри страны объявила всеобщую народную мобилизацию.

Российские власти на фоне конфликта привели системы ПВО на Дальнем Востоке в состояние повышенной боеготовности. ПВО должны обеспечить «безопасность территории России на случай неверно заложенных координат северокорейских ракет».