Трамп раскритиковал политику Вашингтона по перестройке стран по подобию США

"Я разделяю расстройства американцев из-за проводимой (США. — «Газета.Ru» ) внешней политики, которая потратила слишком много времени, энергии, денег и, самое важное, жизней, пытаясь перестроить страны согласно нашему собственному представлению вместо того, чтобы следовать нашим собственным интересам безопасности", —сказал он.

Американский лидер добавил, что в связи с эти он дал распоряжение пересмотреть политику, в частности, в Афганистане и в Южной Азии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расширение полномочий американских солдат в Афганистане необходимо для эффективной борьбы с терроризмом.