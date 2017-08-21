Во Львове осквернили могилу Героя Советского Союза

Во Львове вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова . Об этом сообщает украинское издание «Вести»

«Сегодня, 21 августа, в 10:55 в полицию поступило сообщение о том, что с одной из памятных плит на надгробии, расположенном на Холме Славы во Львове, были похищены металлические буквы и цифры. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации правонарушения согласно нормам Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия», — заявили в полиции.

Кузнецов в 1942 году, действуя в тылу врага, сумел предупредить советские власти о готовящемся наступление немецкой армии на Курской дуге. Разведчик также похитил с помощью партизан командующего особыми войсками Германии генерала фон Ильгена. Кузнецов, действуя под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта, установил местонахождение ставки Адольфа Гитлера «Вервольф». На Украине в 2015 году имя Николая Кузнецова подпало под «закон о декоммунизации».