США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте

Украинские артиллерийские разведчики прошли подготовку под руководством американских инструкторов и теперь передадут свои знания артиллеристам на линии фронта. В ВСУ испытывают подчеркнутую гордость по этому поводу, и нужно признать, что речь действительно идет о реальной помощи со стороны США. Но есть нюансы.

«На днях на территории одного из военных полигонов ВС Украины завершился очередной курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке, его провели опытные американские военнослужащие», — сообщается на сайте главного управления разведки минобороны Украины. Теперь эти подготовленные американцами военнослужащие будут действовать в составе мобильных групп инструкторов и обучать уже артиллеристов ВСУ в зоне т.н. «АТО».

На первый взгляд, во всем этом нет ничего нового. Американские инструкторы планомерно чему-то учат военнослужащих ВСУ на карпатском полигоне Яворов с 2015 года. Неожиданной проблема стала логистика этих «американских курсов».

Яворов — классическая бывшая советская воинская часть с хрестоматийными зелеными воротами. Вот уже два года она именуется Международным тренировочным центром и там, сменяя друг друга, постоянно находятся кто-то либо из американцев, либо из европейцев. Расположен полигон в горной Галиции, то есть, вокруг все свои, и никто западных инструкторов в качестве говорящих трофеев не выкрадет. При этом места там глухие, так что у американцев не возникает проблем с местным населением, как в Литве и Латвии, когда стороны постоянно друг другом недовольны — вплоть до мордобоя по воскресеньям.

С политической же точки зрения максимальная удаленность Яворова от линии фронта позволяет избегать потенциальных обвинений в участии (пусть и косвенном) западных советников в военных действиях.

Однако украинский Генштаб весьма своеобразно проводит ротацию частей на передовой и на отдыхе и обучении, а именно — сразу целыми бригадами.

Возьмем, к примеру, 28-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, постоянное место дислокации которой — полигон Черноморское, что под Одессой. На линии фронта бригада административно входит в командование сектора «Север», но была размазана по большому участку фронта, включая станицу Луганскую. При этом батальонная группа (БТГ), как основная тактическая единица, у нее всего одна, что связано с большими потерями в технике, которые 28-я омбр понесла еще в 2015 году. С тех пор ее бронепарк несколько раз обновлялся, но как-то бестолково. Например, ей выделялись новые (по украинским меркам) БМП-1 (10 единиц), в то же время примерно столько же машин передавались в состав другой бригады — 72-й. Остававшиеся на ходу БМП отправляли на житомирский БТРЗ, а выдававшиеся за новые машины на самом деле передавались из состава бывшей 51-ой омбр. В результате бригада большую часть времени тратила не на боевую подготовку, а на возню с аварийной бронетехникой.

Этой зимой 28-ю бригаду целиком снимают с фронта и отправляют домой в Одессу — отдохнуть и подлечиться. То есть, целый железнодорожный эшелон (а то и не один) отправляется с востока Украины на юг. До весны бригада чистит перышки, проводит ротацию (домой отправились военнослужащие 4-й волны мобилизации) и привычно чинит бронетехнику. После этого ее целиком снимают уже с Одессы и отправляют в Яворов — учиться военному делу до середины августа, а затем — как бы отдохнувшую и с новыми знаниями — возвращают обратно на фронт. До Львова колонны идут своим ходом вместе с техникой до станции загрузки, где формируются эшелоны для отправки на Восток.

В итоге только что отреставрированная матчасть рассыпается по ходу движения сама собой. Таскать через всю страну технику — это бессмысленная трата материального ресурса, не говоря уже о чудовищном расходе тыловых средств. А как иначе доставить целую бригаду к американским инструкторам, в Киеве придумать не в состоянии.

Весной появились сообщения о том, что инструкторы все-таки будут приезжать непосредственно на фронт, как бы двусмысленно это ни выглядело. Они действительно появились с инспекционной поездкой в расположении 92-й бригады. Но с формальной точки зрения американцы приезжают в действующую армию не для проведения тренингов на месте (это было бы совсем уже вопиющим актом), а для «проверки готовности соединения к ведению боевых действий» и инспекции переданных ВСУ материальных средств (в основном речь идет о бронемашинах «Хамви»).

Дело в том, что в Яворове уже давно перестали объяснять бывшим нацгвардейцам, с какой стороны автомат стреляет, и пытаются привить им «боевое слаживание». При этом этот процесс боевого слаживания отрабатывается по американским методикам и согласно американским же штатным расписаниям сухопутных войск. А американцы традиционно не уделяют большого внимания численности подразделений сухопутных войск, напирая на техническую оснащенность и доведенные до автоматизма навыки личного состава. То есть, ровно то, что ВСУ ни к селу, ни к городу. Да и как они все это будут «проверять» в условиях фронта, не совсем понятно.

Американские инструкторы сменяются каждые полгода и организационно копируют как раз американскую бригаду, а не украинскую. При этом инструкторы тратят значительную часть времени на «самообразование»: знакомятся с техникой советского и российского производства, опрашивают только что вернувшихся с фронта военнослужащих о тактических приемах и самом характере боевых действий на Донбассе.

Кто тут у кого учится и кому это больше нужно — уже вопрос спорный. Куда больше это похоже на съем информации, а не на отработку «боевого слаживания».

История с артиллерийскими разведчиками несколько иная. По факту это едва ли не первый случай реальной теоретической помощи, в которой ВСУ действительно нуждаются.

Американцы рискнули путем жесткого отбора личного состава сформировать одно (!) подразделение корректировки артиллерийского огня, способное управлять беспилотниками и настраивать компьютерную систему «Серенада». Данное подразделение (21 человек на одном «Хамви» с компьютерной начинкой) организационно ни в одну из штатных бригад ВСУ не входит и, видимо, будет использоваться экспериментально, подчиняясь непосредственно Главному управлению военной разведки. Их именно что учили, а затем заставили пройти разнообразные тесты и дополнительное собеседование. Возможно, собеседование было тестом уже на лояльность и психологическую устойчивость, поскольку бывали случаи, когда украинские военнослужащие не довозили до линии фронта западное оборудование или просто исчезали вместе с ним.

Так, например, потеряли две контрбатарейных радара AN\TPQ-36, один из которых ополченцы захватили в Дебальцево, а второй подорвали сами украинские бойцы.

Примечательно, что на отчетных фотографиях об окончании обучения артиллеристов-разведчиков, которые зачем-то опубликовало ГУР Генштаба ВСУ, выпускники стоят на фоне изделия, подозрительно похожего как раз на контрбатарейный радар. По американскому штатному расписанию эти радары считаются «прицепными», то есть, буксируются как раз за «Хамви». Разговоры о продолжении их поставок идут практически постоянно, и превратились в одну из расхожих сказок о непобедимости ВСУ и всесилии американского оружия. В этом случае американцы, видимо, решили рискнуть, тем более, что в случае с радарами терять (в прямом смысле слова) уже нечего.

Боевой расчет радара — четыре человека, всего подготовлено пять расчетов. Ранее декларировалась поставка на Украину шести радаров. Существенно это не повлияет на расклад сил. Радар рассчитан на борьбу с минометным огнем противника, а такого рода перестрелки на линии фронта сейчас слишком скоротечны, чтобы подготовленная американцами часть смогла вовремя доехать до линии фронта, не превратившись по дороге в интересную мишень.

Здесь интересно не столько то, как и где ВСУ собираться применять полученные навыки, сколько первая за все время войны попытка пристроить к западному технологичному вооружению местный экипаж.

С политической точки зрения обе стороны могут быть довольны друг другом: американцы впервые сделали для ВСУ нечто реальное, ВСУ, в свою очередь, смогли обеспечить процесс обучения. Скорее всего, эта практика будет продолжена, поскольку формально она не нарушает никаких международных договоренностей.

Другое дело, что пока это только единичный случай, потребовавший от обеих сторон серьезного напряжения сил. Малейшая осечка, и американцы легко свернут подобную программу обучения, вернувшись к привычному «процессу боевого слаживания» на удобном полигоне в Яворове. Это для них безопаснее всего.