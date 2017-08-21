Посол Чехии в России попросился домой

ПРАГА, 21 авг — РИА Новости Александр Куранов . Посол Чехии в России первый летчик-космонавт Чехословакии Владимир Ремек обратился в МИД республики с просьбой о досрочном прекращении полномочий и возвращении в Прагу по семейным обстоятельствам, сообщил в понедельник сайт пражского еженедельника Respekt со ссылкой на источник в МИД.

"Пост руководителя чешского посольства в Москве, один из важнейших в чешской дипломатии, преждевременно может покинуть Владимир Ремек. Это может произойти, по нашей информации, по личной просьбе дипломата. Ремек хотел бы проводить больше времени со своей семьей в Чехии, в частности, его жена чувствует себя оторванной от внучат. Предполагалось, что четырехлетняя миссия Ремека в Москве должна была завершиться в 2018 году", — говорится в сообщении.

По данным издания, вместо 68-летнего Ремека пост посла Чехии в России может занять нынешний руководитель чешского диппредставительства в Азербайджане Витезслав Пивонька.

Владимир Ремек в марте 1978 года в качестве космонавта-исследователя совершил космический полёт на космическом корабле «Союз-28», пилотируемом полковником Алексеем Губаревым . В ходе полёта корабль «Союз-28» состыковался с орбитальной космической станцией «Салют-6», где Ремек и Губарев совместно с экипажем станции, состоявшем из Георгия Гречко Юрия Романенко , провели ряд совместных технологических и медико-биологических экспериментов, предложенных советскими и чехословацкими учёными. Ремек провёл в космосе 7 суток 22 часа 16 минут и 30 секунд. Он стал первым человеком в космосе, не являющимся гражданином СССР или США. Ремек удостоен звания Героя Советского Союза.