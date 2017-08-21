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Украинцам придется платить за рождение детей
Реформа здравоохранения на Украине предусматривает введение платы за плановые роды. Об этом сообщает ТСН.
Эту услугу планируется сделать платной с 2019 года. За деньги роженице предоставят «пакет услуг». Что именно в него входит, не уточняется.
Если у женщины не окажется средств на оплату родов, она сможет рожать бесплатно, однако ей не предоставят отдельную палату. Также бесплатными будут экстренные роды. Работа врачей в таком случае будет считаться экстренной помощью, которая покрывается государством.
Верховная Рада Украины на заседании 8 июня в первом чтении одобрила медицинскую реформу. Тогда председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявил, что голосовавшие за новый закон депутаты «обрекли малоимущие слои населения Украины на гибель и вымирание».
«К нам в страну приехали какие-то сумасшедшие, которые предлагают жителям сел искать семейного врача по «Гугл-мэпам». А врачам — лечить пациентов за свой счет, а потом ездить куда-то — и выбивать возврат денег у Минздрава. Мы что, не в нашей стране живем, не знаем реально, как все отдают своим и ничего — чужим?» — цитировал его «Апостроф».
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