Украинцам придется платить за рождение детей

Реформа здравоохранения на Украине предусматривает введение платы за плановые роды. Об этом сообщает ТСН.

Эту услугу планируется сделать платной с 2019 года. За деньги роженице предоставят «пакет услуг». Что именно в него входит, не уточняется.

Если у женщины не окажется средств на оплату родов, она сможет рожать бесплатно, однако ей не предоставят отдельную палату. Также бесплатными будут экстренные роды. Работа врачей в таком случае будет считаться экстренной помощью, которая покрывается государством.

Верховная Рада Украины на заседании 8 июня в первом чтении одобрила медицинскую реформу. Тогда председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявил, что голосовавшие за новый закон депутаты «обрекли малоимущие слои населения Украины на гибель и вымирание».