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Трамп направит еще 4000 военнослужащих в Афганистан
Фото: defense.gov
Президент США Дональд Трамп принял решение направить в Афганистан еще 4 тысячи американских военнослужащих, сообщает Fox News со ссылкой на источник. Во вторник в 21:00 по местному времени (04:00 мск) состоится телевизионное обращение американского лидера к нации по этому поводу.
В пятницу глава Белого дома провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде, где обсуждалась стратегия США в Афганистане и Южной Азии. Как сообщает Reuters в рамках встречи Трампу были предложены несколько вариантовв урегулирования ситуации в южноазиатском регионе и Афганистане, среди которых значился вывод 8,4 тысяч американских солдат, сохранение контингента, а также его увеличение.
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