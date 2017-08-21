Десять моряков пропали после столкновения эсминца ВМС США с торговым судном

В результате столкновения американского эсминца " Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков, говорится в сообщении 7-го флота ВМС США.

" На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения" , — отмечается в сообщении.

Там также указывается, что эсминец движется собственным ходом в порт.