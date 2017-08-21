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Десять моряков пропали после столкновения эсминца ВМС США с торговым судном

Десять моряков пропали из-за столкновения эсминца ВМС США с танкером
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В результате столкновения американского эсминца " Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков, говорится в сообщении 7-го флота ВМС США.
" На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения" , — отмечается в сообщении.
Там также указывается, что эсминец движется собственным ходом в порт.
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