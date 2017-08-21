Трамп сообщил о возвращении в Вашингтон после ужасного отпуска

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его отпуск подходит к концу, поэтому он возвращается в Вашингтон.

При этом президент США отметил, что приезжает в Белый дом с противоречивыми чувствами. Он заявил, что во время отпуска много работал, а также смотрел «ужасные» фейковые новости.

"Возвращаюсь в Вашингтон после тяжелой работы и просмотра самых ужасных и неправдивых фейковых новостей из всех, что я когда-либо видел!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что 4 августа Трамп взял двухнедельный отпуск, который решил провести в гольф-клубе в штате Нью-Джерси. 14 августа Трамп уже прерывал свой отпуск, возвращаясь в Белый дом.