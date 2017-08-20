Асад сравнил Эрдогана с политическим нищим

Асад напомнил, что Сирия была готова обсуждать все предложения, направленные на прекращение войны, хотя заранее знала, что большинство из них выдвигалось не из благих намерений.

Говоря о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, он отметил, что после разоблачения поддержки террористов его режимом глава государства играет роль политического нищего. «Поэтому Сирия не доверяет ему, не считает турецкую сторону ни партнером, ни гарантом», — сказал сирийский лидер.

Он подчеркнул, что со странами, которые лишь на словах заявляют о поддержке урегулирования сирийского кризиса, не будет никакого сотрудничества ни в области безопасности, ни в открытии посольств, пока они не порвут свои связи с терроризмом. «Мы не позволим нашим врагам и противникам добиться через политику того, чего им не удалось достичь с помощью терроризма», — сказал Асад.

Турция вместе с Россией и Ираном является страной-гарантом меморандума о создании зон безопасности в Сирии. Он был подписан в Астане 4 мая. В результате в стране создано несколько зон безопасности — в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах запрещено применение оружия.