

Президент Украины Петр Порошенко похвалился модернизированным на киевском заводе танком Т-72А, при модернизации которого был учтен опыт военных в Донбассе.

" Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. При модернизации госпредприятие " Киевский бронетанковый завод" максимально учло опыт украинских военных в зоне АТО. Также благодаря изменениям в госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки " Оплот". Украинская армия становится сильнее с каждым днем" , — написал президент в воскресенье в Facebook.



К записи президента прикреплено видео с модернизированным танком.



На днях украинский госконцерн " Укроборонпром" сообщал, что " Киевский бронетанковый завод" , входящий в концерн, разработал новую модернизацию основного боевого танка Т-72АС. Специалисты завода установили динамическую защиту нового поколения — " Нож" , который уже используется на танках " Булат" и " Оплот" , это снижает эффективность средств уничтожения танков.