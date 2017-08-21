Порошенко продемонстрировал модернизированную версию танка Т-72



Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал на своей странице в фейсбуке модернизированную версию танка Т-72 — Т-72А, модицифированную «Киевским бронетанковым заводом».

«Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. Во время модернизации " Киевский бронетанковый завод" учел опыт украинских военных в зоне АТО», — заявил Порошенко,



Кроме того, президент Украины сообщил, что в 2017 год на вооружение украинской армии благодаря поправкам в государственный бюджет поступят танки «Оплот», созданные на базе советского танка Т-80. К записи президента Украины прикреплено видео с образом модернизированного танка.