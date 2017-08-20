Эксперт назвал незаконной модернизацию танка Т-72А в Киеве

«Тот парк, который ещё есть на Украине — это остатки нераспроданного имущества Одесского, Киевского и Прикарпатского военных округов, где были большие склады с вооружением, которое Украина распродавала все 25 лет своей независимости. Поэтому какая-либо существенная модернизация данного танка без участия разработчика — а это «Уралвагонзавод» , фактически незаконна и по большому счёту неэффективна», — подчеркнул он.

Коротченко также отметил, что из-за упадка отношений между Россией и Украиной оборонная промышленность при киевском режиме пришла в упадок, поэтому ни о каких новых достижения говорить не приходится.

«Подшаманивая старое советское наследство, Киев может, конечно, выдавать это за успех своей оборонной промышленности, но нужно сказать, что после 2014 года, когда были разорваны кооперационные связи между Россией и Украиной по вине киевских властей, сегодня оборонно-промышленный комплекс Украины может производить очень узкую номенклатуру вооружения — это фактически БТР, танки на базе Харьковского завода и незначительное количество боевых катеров. Всё остальное Украина продавала в виде комплектующих для России. Поэтому сегодня, когда связи разорваны, масштабная деградация, сопровождающаяся массовыми увольнениями, — вот реалии украинской оборонки», — подытожил эксперт.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко показал на своей странице в Facebook видео с модернизированным на киевском заводе танком Т-72А.