В центре Риги нашли секретный туннель КГБ



В центре Риги при ремонте на улице Стабу рабочие нашли туннель. Об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков. Бетонный секретный ход вел в здание, где до 1991 года находился Комитет государственной безопасности СССР

Туннель узкий, но сухой. В нем было предусмотрено электрическое освещение, сообщает сайт НТВ.Ru.



Сотрудник инспекции по охране памятников Янис Асарис считает, что ход мог быть использован для скрытой эвакуации чекистов в случае опасности.



Здание на улице Стабу было построено в 1901 году для сдачи квартир в аренду, на первом этаже работал магазин, под землей — подвалы. В советское время их превратили в камеры.



Для современной Латвии КГБ — символ абсолютного зла. К зданию водят экскурсии и рассказывают как тут мучили, унижали и убивали людей.



Мэр Риги распорядился окончательно замуровать туннель.