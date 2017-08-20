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Психиатры Украины хотят видеть президентом Клинтона
По мнению главы Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана, лучшим президентом для Украины мог бы стать экс-президент США Билл Клинтон. То, что у него сейчас нет украинского гражданства, так это не проблема. Нужно, чтобы Клинтон всего лишь попросил гражданство у Порошенко, — приводит слова Глузмана Политнавигатор.
71-летний Билл Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 годы. Он является супругом бывшей госсекретаря и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая на выборах 2016 года проиграла Дональду Трампу.
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