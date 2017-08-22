Сирийские мигранты штурмуют Черное море: на горизонте — Украина



В нелегальном продвижении мигрантов с Ближнего Востока в сторону Европы наметилась новая тенденция: беженцы переправляются из Турции в Европейский союз по Черному морю. За последние две недели береговая охрана Румынии задержала 188 нелегальных переселенцев, добравшихся до территориальных вод страны. Президент Румынии Клаус Иоханнис выступил с предупреждением, что попытки попасть в страну морским путем " будут пресечены". Оказавшись в акватории Черного моря, лодки мигрантов могут избрать другую дорогу в Евросоюз — через постсоветские страны. Ранее в ЕС рассматривали возможность создания лагерей по предварительному размещению мигрантов на территории Украины.

Перемещение лодок с мигрантами по Черному морю (путем, позволяющим отклониться в сторону России) впервые было зафиксировано в 2014 году. Спустя 12 месяцев беженцы попытались попасть в Европу еще раз тем же маршрутом. Единичные до поры до времени, незаконные экспедиции начинают приобретать размах в 2017 году по мере того, как пространство возможностей для мигрантов сокращается. Летом 2017 года власти Ливии и Италии предприняли меры по перекрытию " средиземноморской водной дороги" для переселенцев. Мигранты стали искать новые способы попасть в Европу.



В Румынии, первой оказавшейся на пути нового переселенческого потока, уверены, что их страна требуется мигрантам в первую очередь для транзита. " Мы пока не кажемся привлекательным конечным пунктом назначения" , — комментирует происходящее румынское издание Active News.



Тем не менее власти страны прорабатывают планы действий и на случай того, если некоторые переселенцы захотят остаться. С 2015 года Бухарест ведет переговоры с Брюсселем по сокращению своей доли в обязательной программе по распределению мигрантов и смог добиться ее снижения в три раза — с шести тысяч до двух. Появление дополнительных мигрантов, прибывающих по морю, способно внести коррективы в эти расклады.





Помимо Румынии, в миграционный кризис может быть вовлечена и Болгария, также имеющая выход к Черному морю. Сотрудник института Славяноведения РАН Петр Искендеров рассказал РИА Новости , что эта балканская страна боится повторения событий 2015 года, когда она оказалась на пути миграционного потока. " Уже много месяцев болгар пугают заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , что в случае, если ЕС перестанет оказывать финансовую помощь, откажет туркам в безвизовом въезде в Европу, то граница снова откроется, и в страну хлынут еще два-три миллиона мигрантов" , — говорит эксперт.

Вплавь до Украины





По мнению Искендерова, " существует теоретическая возможность того, что Украина, как страна, выходящая к Черному морю, также будет вовлечена в миграционный кризис". Ранее Киев уже заявлял, что потенциально готов к приему сирийским мигрантов в рамках солидарности с Евросоюзом. Украину называют в числе стран, на территории которых могут быть построены лагеря по предварительному отбору мигрантов. " Когда Украина станет членом ЕС, она должна будет проявить солидарность в вопросе приема беженцев" , — считает министр иностранных дел страны Павел Климкин . Впрочем, " солидарность" могут потребовать прямо сейчас, а членство в ЕС — в туманной перспективе.

" Подключение Украины к системе квот, по которым распределяют беженцев, обсуждалось в ЕС, — говорит Искендеров. — Однако этот проект наталкивается на некоторые преграды. Политически и экономически эта страна нестабильна и все-таки лежит в стороне от Евросоюза".



Как считает эксперт, нелегальные мигранты могли бы добраться по морю до украинской территории, но вслед за тем им было бы непросто покинуть ее, чтобы оказаться в Евросоюзе. " Украина граничит с Венгрией и Польшей, непримиримо настроенными против мусульманских переселенцев. Добираться до самых благополучных государств Евросоюза через территории именно этих стран было бы неудобно" , — добавляет Искендеров. Сирийцы рискуют " застрять" на Украине.



Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO рядом с лагерем " Джунгли" в Кале во Франции



Болгария не хочет оборонять Европу





Открытие нового участка " миграционного фронта" беспокоит болгарские власти, в рядах которых меньше всего терпимости выказывает министр обороны Красимир Каракачанов . Он говорит, что Болгария " не допустит прибытия новых нелегалов в Европу".