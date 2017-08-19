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Додон выступил за продолжение легализации молдавских мигрантов в России
Президент Молдавии Игорь Додон написал в фейсбуке, что планирует ходатайствовать перед российскими властями о продолжении легализации молдавских мигрантов.
"Весной, благодаря миграционной амнистии, десятки тысяч молдован, нелегально находящихся на территории России, смогли узаконить пребывание в стране. Однако многие не смогли этого сделать. Мы будем ходатайствовать о новом периоде [амнистий]", — написал Додон.
Пост был написан по итогам встречи Додона с представителями молдавской диаспоры в России. Также был назначен советник президента Молдавии по связям с диаспорой.
Ранее в Молдавии опровергли информацию о введении визового режима с Россией.
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