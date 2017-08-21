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99 лет ожидания: полное солнечное затмение в США
21 августа произошло солнечное затмение, наблюдать за которым вживую возможно на территории 14 штатов США.
Природное явление окрестили «Великим американским затмением». В социальных сетях затмение назвали плохим знаком для США и предрекли пробуждение вулкана Иеллоустоун.
В Вашингтоне пик затмения пришёлся на 14:42 по местному времени (21:42 мск), когда Луна закрыла 80% Солнца. Затмение завершится в 16:01 (23:01 мск).
В разных частях США затмение продлилось от 1 минуты 8 секунд до 2 минут 40 секунд. Последний раз столь продолжительное затмение наблюдалось над США в 1918 году.
Американский президент Дональд Трамп следил за природным явлением с балкона Трумэна в Белом доме.
Sharing the #Eclipse2017 experience with the President, First Lady and Cabinet Secretaries today on the White House Truman Balcony. #STEM #NASA
Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)
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