99 лет ожидания: полное солнечное затмение в США

21 августа произошло солнечное затмение, наблюдать за которым вживую возможно на территории 14 штатов США.

Природное явление окрестили «Великим американским затмением». В социальных сетях затмение назвали плохим знаком для США и предрекли пробуждение вулкана Иеллоустоун.

В Вашингтоне пик затмения пришёлся на 14:42 по местному времени (21:42 мск), когда Луна закрыла 80% Солнца. Затмение завершится в 16:01 (23:01 мск).

В разных частях США затмение продлилось от 1 минуты 8 секунд до 2 минут 40 секунд. Последний раз столь продолжительное затмение наблюдалось над США в 1918 году.