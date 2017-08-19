В Палате представителей США потребовали отправить Трампа на психэкспертизу



Член Палаты представителей США Зо Лофгрен представила конгрессу проект резолюции, по которому американский лидер Дональд Трамп будет обязан пройти медицинскую и психиатрическую экспертизы.



Как сообщает издание The Mercury News, Лофгрен требует отправить на медэскпертизу и вице-президента Майкла Пенса , а также многих других из окружения нынешнего президента.

" Необходимо определить, страдает ли президент от психических расстройств или других травм, которые ухудшают его способности" , — заявила Лофгрен.



Конгрессмен полагает, что у Трампа наблюдается достаточно странное поведение и речь, которая вызывает обеспокоенность.