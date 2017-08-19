МОСКВА, 18 авг — РИА Новости . Полиция Испании обнаружила следы взрывчатого вещества, известного как «мать Сатаны», в предполагаемом укрытии террористов, сообщает издание Pais.

По данным издания, следователи обнаружили трипероксид ацетона ("Мать сатаны") в развалинах муниципалитета Альканар, которые, предположительно, использовались террористами в качестве укрытия. Как пишет газета, это доказывает предположения о том, что боевики готовили более крупные теракты.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло «Исламское государство» *. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Пять террористов были ликвидированы. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются 65 человек.

В связи с терактами задержаны четыре человека: трое марокканцев и один родом из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.

*Запрещенная в России террористическая организация