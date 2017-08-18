У террористов «Джебхат ан-Нусры» нашли американские ракеты



В хранилищах боевиков запрещённой в России террористической организации «Джебхат ан-Нусры» обнаружены американские противотанковые ракеты TOW. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана.



Склад с оружием США был найден ливанскими военнослужащими после того, как они заняли ряд позиций боевиков на северо-востоке Ливана. По словам заместителя министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, ранее в складах боевиков были найдены произведённые в США и Великобритании отравляющие вещества. Токсические вещества были обнаружены в Алеппо и в восточном Дамаске. В США опровергли причастность к поставкам отравляющего оружия в Сирию. В МИД РФ назвали возможную причастность Вашингтона к поставкам запрещённого оружия в арабскую республику «за гранью понимая». В Организации Объединённых Наций (ООН) заявили, что изучат все имеющиеся данные об источниках поставок химикатов.

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб была совершена химическая атака, унёсшая жизни не менее 89 человек, еще 557 человек пострадали. Запад возложил ответственность за трагедию на власти Сирии. Россия настаивала на проведении тщательного расследования инцидента. 7 апреля США в ответ на химическую атаку нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск в провинции Хомс. В Москве заявили, что действия Вашингтона поставили Россию и США на грань боевых действий.