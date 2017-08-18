Как в России отреагировали на назначение постпреда Порошенко в Крыму



Фарсом, не имеющим ни юридической, ни практической силы, назвали в Москве назначение Бориса Бабина новым «постоянным представителем президента Украины в Крыму». В Совете Федерации подчеркнули, что данная должность виртуальная, а идея «бредовая». Между тем в Киеве с такой оценкой не согласны. По словам Петра Порошенко, задачи постпреда будут вполне конкретные и масштабные — «восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом» и «защита прав людей, пострадавших в результате незаконной аннексии» полуострова.



В Москве с удивлением восприняли новость о назначении Бориса Бабина новым «постоянным представителем президента Украины в Крыму». Член Совета Федераций от Крыма Сергей Цеков назвал саму идею назначения бредовой и выразил уверенность в том, что должность нового постпреда не является реальным постом.



«Представитель этот совершенно виртуальный, а сама идея бредовая. Всё это, ясное дело, будет существовать только на бумаге, потому что иначе на территории России это не получится», — цитирует сенатора РИА Новости

Цеков добавил, что выделенные на постпредство деньги стоило направить на более полезные цели, например, на поддержку жителей Донбасса, которые были вынуждены покинуть регион.





Скептически оценил перспективы нового «постпреда президента Украины в Крыму» и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

Рез-тат работы нового" постпреда Украины в Крыму" будет тем же, что у предыдущего: он будет никому не известен и производить будет лишь пустоту— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 августа 2017 г.

«Результат работы нового «постпреда Украины в Крыму» будет тем же, что у предыдущего: он будет никому не известен и производить будет лишь пустоту», — написал Пушков.





В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал новое назначение фарсом, демонстирующим, что украинское руководство делает всё что угодно, лишь бы удержаться у власти.

«Президенту Украины сегодня не на чем пиариться, как только на каких-то экстравагантных поступках, действиях, решениях. Потому периодически он назначает губернаторов «оккупированных» территорий.



С таким же успехом Порошенко мог бы назначить своего представителя и в Сибири, и в других регионах России», — цитирует Водолацкого РИА Новости.



«Это пустой фарс, не несущий за собой никаких последствий. Это ещё раз показывать то, что руководство Украины сегодня шарахается из стороны в сторону и не понимает, какие необходимы действия предпринимать для того, чтобы удержаться у власти», — считает он.



Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе







Не имеющим ни юридической, ни практической силы решением назвал назначение Бабина депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

«Назначение новых чиновников для решения проблем крымско-татарского народа — всего лишь запись на бумагах, потому что не имеет ни юридической, ни практической силы. Крымские татары живут в России и не нуждаются в украинских посредниках для решения вопросов с российской властью», — заявил парламентарий.



Он добавил, что официальный Киев «обхаживает крымско-татарских радикалов, как капризную невесту».





Пётр Порошенко окружению Ленура Ислямова (одного из организаторов блокады Крыма. — RT), что называется, «челом бьёт», назначая его людей главными «решалами» по крымским вопросам. Конечно же, реальной помощи не будет, а вот свои карманы погреют, щедро продавая различные справки и прочие филькины грамоты, которые в Крыму не имеют юридического статуса», — подчеркнул Бальбек.



Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский посоветовал официальному Киеву перестать рассказывать украинскому народу сказки, отметив, что крымчанам безразличны кадровые решения, принимаемые на Украине.

«Руководству давно пора перестать читать сказки, а потом пересказывать их украинскому народу — пускай лучше начинают читать нормативку международного трибунала», — приводит РИА Новости слова Полонского.





В свою очередь вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов подчеркнул, что решение Порошенко ничего не значит для Крыма и никак не повлияет на судьбу крымчан. По его словам, подобное назначение — очередная провокация и спекуляция на крымском вопросе.

«Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке, — сказал Ильясов. — К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами».





Напомним, Бориса Бабина сменил на посту «постпреда в Крыму» Наталью Попович . Само «постпредство» находится в Херсоне, а основными задачами Бабина должны стать «восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом» и «защита прав людей, пострадавших в результате незаконной аннексии Крыма».



Порошенко отметил, что Бабин имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность. По его словам, во время работы в Министерстве юстиции Бабин проявил себя с лучшей стороны в правозащитной сфере.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещённая на территории России.