На грани: психиатр оценил адекватность Трампа

Профессиональный психотерапевт Юрий Вяльба, практикующий больше 30 лет, оценил ментальное здоровье президента США Дональда Трампа . Как заявил медик в эфире программы «Теория заговора» на телеканале «Звезда» , американский лидер может вести себя непредсказуемо в экстремальных ситуациях.

«Он может в экстремальных ситуациях вести себя очень неадекватно. Это не патология. Это, можно сказать, верхняя граница нормы», — пояснил психотерапевт.

По словам Вяльбы, личность Трампа характеризуется истероидным типом, поэтому глава США хочет всегда «быть в центре внимания», может «приукрашивать события» и порой сам же в это верить. Кроме того, как считает врач, политик готов многим пожертвовать для достижения цели.

«Он может пожертвовать многими и многим для того, чтобы реализовать свое я. Доказать всем окружающим, что он самый значимый, самый лучший», — отметил психотерапевт.

При этом Вяльба не исключает, что агрессивные высказывания Трампа могут привести к войне.

Американские СМИ регулярно публикуют материалы о том, что психическая стабильность Дональда Трампа вызывает вопросы. Так, издание Mirror разглядело в его твитах свидетельства того, что хозяин Белого дома может быть «психопатом».