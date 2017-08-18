Литва подготовила проект ежегодной помощи Киеву по аналогии с планом Маршалла



Министр экономического развития Украины Степан Кубив сообщил в своем фейсбуке, что литовский Сейм подготовил для Киева " Новый европейский план для Украины" по примеру плана Маршалла , который подразумевает направление финансовой помощи от ЕС в размере €5 млрд ежегодно.

" Эта инициатива литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о как минимум €5 млрд ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие" , — написал он.



Кубив добавил, что в настоящее время проект проходит обсуждение в главных международных институтах, чтобы обеспечить формирование так называемой " группы друзей Украины" , а также нужной поддержки плана для его воплощения.



План Маршалла — программа помощи по восстановлению Европы в послевоенный период, предложенная в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом.