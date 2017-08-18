Члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заявили, что планируют устроить свою следующую атаку в Риме. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Террористы распространили в интернете фотографию, на которой изображен Колизей с подписью о том, что «это» произойдет «скоро».

канал Shot в Telegram

Накануне, 17 августа, на туристов, гулявших по пешеходному бульвару Рамбла в Барселоне, наехал микроавтобус. Он проехал примерно 600 метров, прежде чем остановиться. В результате погибли 13 человек, пострадали еще около ста. Водитель автобуса скрылся с места преступления. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

За последние годы ИГ устроила несколько терактов с использованием тактики car-ramming (с англ. «таран автомобилем») в европейских городах — Берлине, Лондоне, Стокгольме, Ницце и парижском пригороде Леваллуа-Перре.