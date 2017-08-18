США раскрыли план действий после победы над ИГ



Вашингтон не планирует оставлять военный контингент в Сирии после разгрома террористов. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Её слова передаёт РИА Новости



«Наша цель — победить ИГ и не делать ничего, кроме этого. Мы хотим, чтобы Сирией управляли сирийцы, ни США, ни другие силы, а сирийцы», — заявила Науэрт.

Своими словами Науэрт прокомментировала заявление официального представителя «Сирийских демократических сил» (SDF) Таляля Село, сообщившего, что американские военные планируют закрепиться на севере арабской республики после победы над запрещённой в России группировкой «Исламское государство» (ИГ). По словам Село, Белый дом разработал стратегию сотрудничества между США и северными регионами Сирии на десятилетия вперёд. Основу «Сирийских демократических сил» составляют курдские группировки, пользующиеся поддержкой США.



Международная антитеррористическая коалиция во главе с США действует в Сирии с 13 июня 2014 года. Операция осуществляется без разрешения властей арабской республики.