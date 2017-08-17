Уже 13: число жертв теракта в Испании продолжает расти

В Барселоне количество жертв теракта возросло до 13 человек. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники в полиции Каталонии.



Инцидент произошёл на улице Рамбла. Белый автомобиль врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Фургон проехал 530 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель покинул автомобиль и захватил заложников в турецком ресторане La Luna de Estambul. В настоящий момент террорист окружён, сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры. О требованиях боевика не сообщается.



В Барселоне перекрыты станции метро и движение транспорта в районе происшествия. Полиция просит владельцев магазинов в центре города укрыть посетителей до публикации дальнейших распоряжений. Правительство Каталонии проводит экстренное совещание. Полиция установила, что вероятные сообщники террориста арендовали ещё один фургон белого цвета с номером 7082 JWD. Полиция разыскивает автомобиль.