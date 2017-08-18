Суд в Латвии запретил продажу на территории страны конфет " Мишка косолапый" производства российской фабрики " Красный октябрь" , сообщает интернет-издание Mixnews.lv в пятницу.



" После длительных судебных тяжб продажа в Латвии конфет " Мишка косолапый" производства российской фабрики " Красный октябрь" была запрещена" , — говорится в сообщении.



Решение суда о запрете продажи российских конфет было вынесено 17 августа. Оно окончательное и обжалованию не подлежит.



Судебный процесс против российской фабрики начался пять лет назад по инициативе фабрики Laima, которая выпускает конфеты Lācītis Ķepainītis (" Мишка косолапый"). Позже истцом выступила компания с норвежским капиталом Orkla Confectionery & Snacks Latvija, купившая латвийского производителя. Ответчиком выступал российский производитель " Красный октябрь" и латвийская фирма Russian Sweet, дистрибьютор " Красного октября" в республике.





На фантиках конфет обоих производителей есть картина российских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого " Утро в сосновом лесу". В Laima были недовольны тем, что их конфеты легко перепутать с латвийскими.

" Красный октябрь" с претензиями латвийских коллег не согласился, подал встречные иски и обвинил " Лайму" в недобросовестной конкуренции. Эти претензии суд отклонил.