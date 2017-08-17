Эксперт объяснил секрет захватнического рукопожатия Трампа

Физиогномист Сергей Дюпин объяснил секрет фирменного рукопожатия президента США Дональда Трампа . Как заявил эксперт в эфире программы «Процесс» с Наданой Фридрихсон на телеканале «Звезда» , американский лидер, пытаясь притянуть к себе собеседника, сразу дает понять, с кем тот имеет дело.

«Захват проявляется у него во всем: захват власти, захват денег. Он показывает себя как лидер, как захватчик в какой-то степени. Сразу дает понять, с кем имеют дело», — отметил Дюпин.

Проанализировав черты лица главы Соединенных Штатов Америки, физиогномист указал, что Трамп наделен стрессоустойчивостью, способен выдержать любой удар в жизни. По словам эксперта, американский лидер является большим скептиком и не привык отдавать что-то полученное. При этом, как убежден Дюпин, хозяина Белого дома невозможно продавить психологически. Кроме того, физиогномист опроверг распространяемые в СМИ слухи о том, что миллиардер является непредсказуемым и спонтанным. Эксперт уверен, что в этом случае Трамп не мог бы стать ни главой корпорации, ни тем более президентом США.