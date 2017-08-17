Украина готовится к реваншу в Донбассе

Несколько лет боев и череда крупных поражений ударили по боеспособности Украины, ранее имевшей 700-тысячную армию, почти девять тысяч танков и более тысячи самолетов. Однако, как сообщает Life, Киев продолжает готовиться к реваншу в Донбассе.





Только за 2017 год на Украине прошло несколько крупных военных учений с привлечением войск США и НАТО . В феврале украинских военных обучали офицеры 45-й пехотной бригадной боевой группы «Тандерберд» и военные инструкторы из Канады, Дании, Литвы, Польши и Великобритании. На военном полигоне рядом с городом Яворов украинцев обучали тактике наступательных действий при поддержке бронетехники с использованием крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Летом в акватории Черного моря стартовали крупные военно-морские учения «Морской бриз». Там отрабатывалась тактика ведения войны при помощи Военно-воздушных и Военно-морских сил Украины.





При этом, как отмечает Life, украинские военные рискуют попасть в очередной «котел», так как большинство ключевых проблем армии так и не были решены. Речь идет о «низком моральном духе», маленьких зарплатах, пьянстве и неуставных отношениях, коррумпированности и неподконтрольности добровольческих отрядов.

Также ВСУ испытывают нехватку боеприпасов. Единственный украинский патронный завод находился в Луганске, а теперь Киеву приходится «выторговывать у бывших стран Варшавского договора боеприпасы к советскому вооружению».





В июне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что около 500 украинцев, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, покончили с собой. Тогда же военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что украинская армия несет «впечатляющие» небоевые потери. По его словам, речь идет о тысяче убитых и трех тысячах раненых. В понятие «небоевые потери» входят самоубийства, происшествия из-за алкоголя, неосторожного обращения с оружием, неуставных отношений и тому подобного.