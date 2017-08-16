НАТО планирует разработать концепцию военных операций в городах с высокой плотностью населения



НАТО планирует разработать стратегию ведения военных операций в городских условиях. RT ознакомился с тендером Генштаба альянса, предполагающим подготовку соответствующей концепции до конца 2017 года. Как отмечается в документе, в настоящий момент силы НАТО «недостаточно организованы, обучены и оснащены», чтобы эффективно проводить операции в городах, в том числе в «сложной городской прибрежной системе с высокой плотностью населения». Между тем в военном блоке уверены, что в перспективе большинство вооружённых конфликтов будет вестись именно в условиях плотной жилой застройки.

Генеральный штаб верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации ищет организацию, которая сможет подготовить план адаптации сил альянса к потенциальным военным операциям в городской местности. Первая версия концепции для военных операций НАТО в городах должна быть подготовлена к концу 2017 года.



Документ, с которым ознакомился RT, называется «Концепция разработки военных операций НАТО в условиях города». На первом этапе подготовки организация-исполнитель будет активно работать с командованием ОВС НАТО по трансформации. До конца 2017 года будут проводиться семинары по анализу и оценке чернового варианта документа.



«Сейчас стоит задача разработать всеобъемлющую концепцию НАТО по повышению ситуационной осведомлённости и анализу потенциальных угроз для военного и гражданского персонала по всему спектру DOTMLPFI (доктрина, организация, подготовка, материально-техническое обеспечение, командование, личный состав, объекты, взаимодействие)», — сообщается в тендере.



В документе говорится, что на данный момент НАТО не обладает «достаточной организацией, подготовкой или оснащением для исчерпывающего понимания и проведения в море, в киберпространстве, на земле, в воздухе и космосе высокоточных операций с тем, чтобы добиться желаемого результата в зарождающейся сложной городской прибрежной системе с высокой плотностью взаимосвязанного населения».



В документе также отмечается, что уже около 5 млрд человек живут в городах, в связи с чем альянс планирует подготовиться к новым вызовам и будущим конфликтам.



«Исследования, основанные на глобальных демографических тенденциях, указывают на то, что всё большее число вооружённых конфликтов будет вестись в условиях городской застройки», — подчёркивается в материалах тендера.



Экспериментальная проверка концепции состоится в феврале и марте 2018 года, а финальное утверждение разработанного документа произойдёт в ноябре 2018-го. Проверкой и реализацией концепции займётся командование ОВС НАТО по трансформации. В соответствии с контрактом сотрудникам организации-исполнителя придётся посещать локации не только в США, но и в Европе.



Разработать концепцию предстоит внешней организации, но работа будет вестись совместно с командованием НАТО. Ведомство альянса предъявляет жёсткие требования к исполнителю заказа на концепцию. Подрядчик должен обладать уровнем секретности и демонстрировать навыки стратегического планирования военных операций и операционного анализа.



Кроме того, потенциальный исполнитель должен уметь проводить военные игры и испытания в рамках подготовки концепции. Организация, которая получит контракт, обязана иметь трёхлетний опыт разработки концепций для стран НАТО на национальном или международном уровне.



«Контроль над городами»



«НАТО ориентируется на возможные будущие конфликты, в том числе с Россией, и готовится именно к городским боям. Военный блок расширяется на восток, приближается к крупным населённым пунктам бывших советских территорий. Они понимают, что одними бомбардировками установить контроль над городами не удастся. И Белоруссия — наш союзник — готовится к территориальной обороне. У нас сейчас тоже уделяется внимание обороне. Конечно, США этого опасаются», — отметил эксперт.



Ивашов подчеркнул, что Североатлантический альянс привлекает стороннюю организацию из-за отсутствия у американских военных необходимого опыта ведения боевых действий в городе.



«Ведение действий в густонаселённых районах у них не отработано. Они делали ставку на бесконтактную войну, например в Югославии, Ираке. Серьёзных военных действий на сухопутных театрах никогда не вели. Они создавали воздушное превосходство и за счёт этого побеждали, но сегодня ситуация меняется. Есть Россия, есть Китай. Поэтому США ориентируют НАТО на ведение боевых действий в городах», — пояснил генерал-полковник.



От Югославии до Ливии



Отметим, что операции НАТО, проводившиеся ранее в городской местности, — в частности, авиабомбардировки в Югославии — сопровождались тысячами жертв среди мирного населения и разрушениями инфраструктуры.



Так, во время операции «Союзная сила» в 1999 году за 2,5 месяца альянс нанёс удары по 900 целям на территории Югославии. Вместе с военными объектами силы НАТО атаковали гражданские — мосты, жилые дома, школы и детские сады. Силы альянса сбросили 21 тыс. тонн взрывчатых веществ, включая запрещённые боеприпасы с радиоактивными примесями (обеднённый уран U 238).



По подсчётам Республики Сербской, за всё время бомбардировок погибли 2,5 тыс. человек, 12,5 тыс. были ранены в результате операции НАТО. Кроме того, из-за действий альянса свои дома покинули более 800 тыс. человек.





Как позже сообщила Независимая комиссия по расследованию военных преступлений руководителей НАТО против Югославии, военное вмешательство НАТО было незаконным, а в марте 2002 года ООН заявила о радиоактивном заражении в Косове в результате бомбардировок альянса.



Не менее печально закончилась операция НАТО в Ливии в 2011 году. Продолжавшаяся с марта по октябрь 2011 года военная интервенция закончилась только после смерти лидера страны Муаммара Каддафи . По оценкам переходного правительства, на 20 октября 2011 года в Ливии погибло более 50 тыс. человек.



Как сообщал ранее RT, Барак Обама признал, что допустил ошибки при планировании вторжения в Ливию.