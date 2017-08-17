Саакашвили попросил украинцев защитить его от беззакония соратников Порошенко

Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили назвал дату своего возвращения на Украину. Во время интернет-конференции опальный чиновник заявил, что въедет на территорию Незалежной 10 сентября.

Саакашвили даже расписал подробный маршрут: он поедет из Польши, где находится сейчас, через пункт пропуска «Краковец». При этом бывший глава Одессы призвал власти Украины, «не устраивать цирк и не перекапывать границу». А граждан страны попросил выстроиться в живую стену и защитить его от беззакония соратников Петра Порошенко

В конце июля президент Украины лишил Саакашвили гражданства, а до этого — поста главы региона. Сам бывший грузинский лидер уверен, что Порошенко просто испугался уличения в коррупции. И теперь Саакашвили намерен триумфально вернуться и сменить всю преступную украинскую верхушку.

Сам Саашкавили успел после своего отъезда из Украины побывать в США, после чего посетил Польшу, Литву и Венгрию. В каждой из стран он заявлял, что собирается бороться за утраченное гражданство.