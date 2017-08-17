История с украинскими двигателями для КНДР рассыпается на глазах



Статья в New York Times , в которой утверждается, что КНДР, возможно, приобрела на черном рынке ракетные двигатели украинского предприятия Южмаш , в последние два дня стала темой № 1 не только в экспертной среде, но и среди широкой общественности.

Напомним, что сам Южмаш находится в Днепропетровске (сейчас город называется Днепр) и знаменит созданием самой большой в мире (вес 210 тонн, 10 ядерных боеголовок) межконтинентальной ракеты SS-18 Satan по западной классификации или РС-20 «Воевода» под российским брендом.





Поводом к такому сообщению NYT стали выдержки из интервью с экспертом Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) Майклом Эллеманом , готовившим доклад на эту тему. «Вероятно, эти двигатели поступили из Украины — возможно, незаконно… Серьезный вопрос заключается в том, сколько их у них и помогают ли им теперь украинцы. Меня это очень беспокоит», — процитировала газета слова эксперта.



Как считает NYT, речь может идти о модификации двигателей РД-250, использовавшихся в советских ракетоносителях «Циклон-2» и «Циклон-3». Газета обращает внимание на то, что двигатель был разработан на российском Энергомаше , но производился серийно уже на украинском Южмаше. В публикации содержится намек на украинский след на том основании, что в последние годы днепропетровское предприятие столкнулось с финансовыми проблемами и, не исключено, продажа двигателей Пхеньяну и технологии его производства могли стать подспорьем для предприятия в его выходе из затянувшегося кризиса. Но когда именно двигатели могли быть поставлены в Северную Корею — не указывается.

Не пойман — не вор





На Украине категорически отрицают возможность поставок днепропетровских двигателей Пхеньяну. Традиционно кивают на Москву, говорят о происках российских спецслужб, которые могли организовать утечку ракетных технологий в Северную Корею, чтобы потом свалить все на Украину, поссорить ее с Соединенными Штатами. Отрицает возможность передачи секретов производства двигателя для боевых ракет и генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев , хотя и не отрицает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель. Какой именно, уточнять не стал. Тем не менее, напомнил, что в 2012 году на Украине были осуждены двое граждан Северной Кореи за шпионаж на «Южмаше». Это были два сотрудника торгпредства Северной Кореи в Белоруссии Рю Сонгчеля и Ли Тхэкиля, которых приговорили к восьми годам за шпионаж и попытку завербовать через интернет сотрудников украинских предприятий. Кроме того, их интересовали ракетный топливные системы, двигатели и другие разработки КБ.

Дегтярев утверждает, что попытки северокорейских шпионов удалось пресечь в самом зародыше, никаких документов они не получили, и никто из сотрудников предприятия не был задействован в программе создания двигателей для северокорейской армии.





В Вашингтоне в свою очередь заявили, что серьезно воспринимают информацию о том, что КНДР могла получить ракетные двигатели из Украины. Об этом говорила официальный представитель Госдепа Хезер Науерт. Она сказала, что, насколько ей известно, прежде Киев уже «предотвратил поставку важных материалов в страны, которые вызывают серьезное беспокойство» у США. Чиновница отметила, что Украина демонстрирует «надежную историю усилий в области нераспространения», в частности, речь идет и о предотвращении поставок в КНДР. Одновременно информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской разведки сообщило, что КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели и не зависит от зарубежных поставок.



К обсуждению проблемы появления у северокорейских конструкторов мощных ракетных двигателей присоединился и вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин . На своей страничке в Facebook он написал, что украинские специалисты могли помочь КНДР в создании ракетных двигателей. «Что значит „копии двигателей“? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить „копию“, надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись… речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих крайне жестких международных запретов», — подчеркнул он.

Подозрения к делу не пришьешь



Правда, есть серьезный вопрос — а о каком конкретно двигателе идет речь? Намек украинских специалистов на РД-250, который использовался в советских ракетах «Циклон-2» и «Циклон-3», никак не может быть убедительным. Тем более, что никто из высказавшихся по поводу северокорейских разработок не видел его воочию. Строить предположения на мощности двигателя, о которой сообщается в печати или по видео с ракетных пусков, которые рекламируют достижения КНДР, можно. Но о достоверности таких мнений, как об истине в последней инстанции, судить не приходится. Дмитрий Рогозин прав, — для того, чтобы создать что-либо подобное двигателям, созданным на Украине или в России, нужно их, как минимум, иметь в наличии. К ним — подробные чертежи, оснастку по их изготовлению, те же самые материалы, из которых был создан оригинал, и многие другие технологические приспособления, без применения которых ничего путного сделать нельзя.





С связи с этим утверждением вспоминается история отечественного ракетного двигателя РД-180, на котором летают в космос американские ракеты «Атлас» и от которых на протяжении последних пятнадцати лет пытается отказаться Конгресс США , но не американские специалисты из космической отрасли и даже не Пентагон . Жидкостной ракетный двигатель РД-180, что использует в качестве топлива керосин, а окислителем — жидкий кислород, был создан на российском «НПО Энергомаш имени академика Глушко» в середине 90-х годов прошлого века. Средства на его испытания и доведение до ума выделяли американцы. Они же хотели производить его на своих предприятиях. Даже создали для этого совместное производство «РД-Амрос». Проблема была в том, что согласно американскому законодательству нельзя отправлять в космос ракеты, с использованием зарубежных конструкций.

Рецепт тот же, а вкус — другой



Наше предприятие, стесненное в те годы в финансовых средствах, как, впрочем, и вся отечественная оборонная промышленность, было не против того, чтобы американцы делали этот двигатель по российской технологии на своих заводах. В том числе и с участием наших специалистов. Но не пошло. Почему, никто до сих пор объяснить не может. Это как чешское или немецкое пиво, которое производится в России, — рецепт тот же самый, те же самые ингредиенты, аналогичная технология, температура варки и все остальное, а вкус не тот. Можно грешить на воду, на что угодно, но пиво той же самой марки совсем не то, что в Праге или в Мюнхене. Так и с двигателем РД-180.



Пришлось американцам смириться с тем, что двигатель делают в России. В США прикрепляют к нему лейбл Made in RD AMROSS, и ракеты «Атлас-5» с этими движками летают к Луне, к Плутону, исследуют Солнце, Марс. Беснуются сенатор Маккейн и его русофобские коллеги, требуя прекратить закупки российского двигателя, а караван идет.



К чему этот рассказ? К тому, что подозревать украинский Южмаш в поставке ракетный двигателей в Северную Корею, конечно же, можно. Но подозрения к делу не пришьешь. Надо признать, что в условиях санкций, мощнейшего международного давления, где основными забойщиками являются США, Южная Корея, Япония и сенаторы вроде Маккейна, Пхеньян сумел создать такие ракетные двигатели, которые все дальше и дальше уносят его боевые ракеты. И воздать должное их специалистам.



Пока ракеты, вопреки пропагандистским рекламным лозунгам агентства ЦТАК и обвинениям Вашингтона не стали межконтинентальными, не могут летать на 8−10 тысяч километров. Самая большая дальность, на которую в последнем июльском пуске полетел северокорейский «Хвасон-14» и которую зафиксировали российские средства предупреждения о ракетном нападении, составила 787 километров.





До Гуама не дотянет. Туда нужна дальность в 3,5−4 тысячи км, а вот до американских военных баз в Южной Корее и в Японии долетит. Но Ким Чен Ын об этом пока молчит. Видимо, реальной войны он не хочет, хотя и сильно хорохорится.



Надо надеяться, что войны не хочет и Дональд Трамп . Жертв среди американских военнослужащих ему могут не простить. А разговоры о двигателях, которые якобы достались северянам непонятно от кого, это только разговоры. Хотя и с политическими последствиями. Поживем, — увидим, для кого именно.