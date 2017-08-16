Пустые пляжи и «падение» Керченского моста: названы главные фейки украинских СМИ про Крым

Украинские СМИ и блогеры регулярно создают множество фейков про Россию и, в частности, про Крым. Так, постоянно публикуются информационные мистификации о том, что на полуостров в летний период не едут туристы и о том, что строящийся мост через Керченский пролив якобы начал разрушаться. Как заявил режиссер Сергей Гинзбург в эфире программы «Особая статья» с Алексеем Гудошниковым на телеканале «Звезда» , именно эти темы давно стали излюбленными при производстве фейков.

«Любимые фейки по Крыму — это, первое, пустые пляжи, второе, вот, вот упадет Крымский мост. Это мечта, это мечта, что однажды пучина поднимется или американцы придут, уничтожат Россию, и они станут, как они думают, хозяевами этой земли», — указал Гинзбург.

Он добавил, что для производства фальшивых новостей даже наняты целые компании. В частности, по словам режиссера, такие организации есть в Одессе.

«Наняты целые компании. У меня есть пара знакомых-фейкометчиков из Одессы, которые в день по 10-20 постов строчат: фейк на фейке», — отметил Гинзбург.

Со времени государственного переворота 2014 года и по сей день на Украине круглосуточно заполняются фейками о России эфиры телеканалов и интернет. Эксперты призывают бороться с такими новостями, обращаясь к авторитетным источникам и не ленясь проверять информацию.