СБУ заподозрила получающих деньги от США журналистов в работе на Россию



После критических публикаций о СБУ в Ровенской области спецслужба заинтересовалась «Агентством журналистских расследований», работающим в рамках проекта «Содействие журналистским расследованиям» при финансовой поддержке правительств Канады и США. Как пишет портал «Четвертая власть», спецслужба направила агентству запрос с требованием раскрыть информацию о правозащитном проекте «Содействие журналистским расследованиям».

В свою очередь в агентстве не предоставили силовикам информацию, сославшись на то, что не владеют интересующими СБУ фактами.



После этого, из СБУ журналистам пришло еще одно письмо, в котором в частности подчеркивалось, что Россия финансирует подрывную деятельность против Украины под прикрытием международных организаций.



«Зафиксированы случаи финансирования спецслужбами Российской Федерации, которые действуют под прикрытием общественных организаций Западной Европы и США, общественных инициатив, которые в скрытой форме ведут антиукраинскую деятельность», — говорится в ответном письме СБУ в редакцию «Агентства журналистских расследований».



Журналисты интерес спецслужбы объясняют тем, что в разное время готовили сюжеты про коррупцию в СБУ.

