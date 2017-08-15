Hindustan Times: в неудаче Индии на биатлоне виноваты российские танки

Команда Вооружённых сил Индии выбыла из Армейских международных игр — 2017 в России, после того как два индийских танка Т-90 вышли из строя прямо на полигоне Алабино, пишет Hindustan Times.

На соревнования по танковому биатлону Дели направил два танка Т-90 (российская модель, собранная в Индии), а также экипаж из 21 человека. Как известно, команда начала своё выступление блестяще, однако в самом разгаре гонки сломался и основной танк, и запасной, из-за чего индийцы были дисквалифицированы.

По словам участников соревнования, у основного танка полетел ремень вентилятора, а другой не смог завестись из-за протечки машинного масла. В финале танкового биатлона сошлись Китай со своим танком «Тип-96Б», а также Россия, Белоруссия и Казахстан с «различными вариациями Т-72». Среди других участников были Азербайджан, Ангола, Армения, Венесуэла, Зимбабве, Иран и Монголия.

По мнению Hindustan Times, индийской армии следует обратить внимание на не самые лучшие показатели Т-90 — своих основных боевых танков. Как выяснилось ранее в этом году, эти модели не могут работать длительное время при высоких температурах из-за проблем с радиатором.

В ближайшие годы Индии предстоит потратить немало средств на модификацию своих танков, которые снабдят более мощными модульными двигателями, различными системами противодействия и защиты, а также новейшими ракетами, добавляет издание.