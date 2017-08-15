Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США

Генеральная прокуратура Украины открыла производство о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Фигурантами стали должностные лица Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ). Об этом сообщает во вторник, 15 августа, издание «Обозреватель» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Как отмечается, производство открыто по части 2 статьи 387 УК Украины «Разглашение данных досудебного следствия».

В документе отмечается, что служебные лица правоохранительных органов страны «совершили разглашение данных досудебного расследования путем обнародования в СМИ фрагментов записей, сделанных на листках в „амбарной книге Партии регионов“ на имя главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта ». Подчеркивается, что «указанные данные позорят человека, унижают его честь и достоинство, создавая в обществе впечатление незаконного вмешательства в выборы президента США».

В июле бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы было небезосновательным. По его словам, «имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами».

11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.