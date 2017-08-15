Экс-глава МИ-6 рассказал о провальном плане западных стран по развалу России



Бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Скарлетт рассказал детали стратегического плана, который был якобы направлен на развал России. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian. Впоследствии статья была удалена с сайта издания, но по-прежнему доступна для просмотра в кэше

" Самый проработанный стратегический план США и Великобритании по развалу России за последние несколько лет закончился неудачей" , — рассказал Скарлетт.



По словам Скарлетта, западные страны планировали развернуть военные и разведывательные базы на территории Южной Осетии после прихода к власти Саакашвили. В дальнейшем планировалось привлечь к дестабилизации обстановки радикальных исламистов.



" К сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе" , — поведал экс-глава разведки.



Кроме того, планировались шаги по организации баз на территории Украины. Скарлетт рассказал, что также представители западных государств якобы рассчитывали на " фиктивную войну" России с Украиной.



При этом он отметил, что Москве удалось успешно преодолеть все расставленные препятствия и обезопасить страну от воздействия Великобритании и США.

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