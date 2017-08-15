Россия передала Казахстану озеро Сладкое в Новосибирской области

После демаркации границы часть водоема оказалось на территории Казахстана, и теперь граница пролегает по восточному берегу озера, рассказал агентству представитель регионального Пограничного управления ФСБ

«Ранее эта часть водоема была на территории России и в период сезона охоты озеро посещали местные жители для сезонной охоты», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что местные жители спокойно восприняли новую границу и никто их них не возмущался: «Прошли сходы граждан, и всех предупредили».