Обзор зарубежных СМИ: Пугающие прогнозы климатологов

Победу России в сирийском вопросе принесут чеченцы

Россия отправила чеченских военнослужащих в деревню Дейр-аль-Фирдейс на севере Хомса в рамках соглашения о снижении напряженности в Сирии. Как пишет Enab Baladi , между солдатами и местным населением уже установились хорошие отношения.

Российская сторона заявила, что соглашение о снижении напряженности распространяется на 84 населенных пункта, охватывая население численностью 147 тыс. человек. Свои части российские военные уже разместили в деревне Дейр-аль-Фирдейс к северо-востоку от Аль-Хаули, относящейся к Риф Хама. По данным опроса, проведенного изданием, 51% респондентов заявили, что поддерживают отправку Россией чеченских военных подразделений для реализации соглашения о снижении напряженности, 39% — не поддерживают и 10% затруднились с ответом.

Пугающие прогнозы норвежских ученых

К концу этого столетия из-за климатических изменений в Европе каждый год будет погибать порядка 150 тыс. человек. Зной, лесные пожары, недостаток производства продуктов питания — вот что ждет население Земли, сообщает TV 2 Norge

Исследователи Центра Cicero считают, что глобальное потепление в сочетании с высокой влажностью воздуха приведет к тому, что периоды аномальной жары свыше 40 градусов станут обычным явлением на большой территории земного шара. Больше всего пострадают районы с плотным населением. Жара наиболее опасна для тех, кто должен находиться на воздухе, то есть для крестьян, строительных рабочих, бездомных и бедняков, а также для людей, имеющих проблемы со здоровьем

Что стоит за сдержанностью Москвы в корейском кризисе

Москва заняла нейтральную позицию в разрешении северокорейского кризиса и в основном солидарна с Пекином, пишет Le Figaro . По мнению автора статьи, такое молчание связано с тем, что России не нравятся санкции как метод давления, плюс ко всему, приоритеты России пока на Украине и Ближнем Востоке. При этом сотрудничество между Россией и Северной Кореей в военной и экономической сферах ограничено.

Глава российского МИД Сергей Лавров достаточно осторожно высказывается на этот счет, пишет издание. Однако критика в адрес основных участников конфликта все же прозвучала. Дипломат напомнил, что Россия выступает против того, чтобы у Северной Кореи было собственное ядерное оружие. Согласно плану Москвы, разработанному совместно с Китаем, в силу должна вступить «двойная заморозка»: «Северная Корея замораживает все пуски и испытания, а США и Южная Корея пусть не полностью прекращают, но все же снижают масштаб военных учений в регионе».

Активисты доложили куда следует на «московское кино»

Украинские активисты обнаружили, что в Киеве снимается российское кино. Как пишет «Обозреватель» , фото со съемочной площадки опубликовал в Facebook активист Андрей Смолий.

По его словам, это российское кино потом будут продавать под видом украинского. Он заявил, что «видеть это все на четвертый год войны мерзко и противно». Активист сообщил, что обратился к Службе безопасности Украины с призывом запретить «московских гастролеров».

Швейцария боится раскрывать банковские тайны русских

В 2018 году Швейцария отменит режим «банковской тайны» для иностранных клиентов и перейдет на новые стандарты ОЭСР в области обмена налоговой информацией, которые были разработаны с целью противодействия незаконному «отмыванию» капиталов и налоговым преступлениям. Однако встал вопрос, как следует поступить с теми странами, которые не могут гарантировать защиту персональных данных, пишет Swissinfo