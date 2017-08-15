Президент Южной Кореи заявил, что военные действия на Корейском полуострове невозможны без согласия Сеула. Кроме того, Мун Чжэ Ин пообещал предотвратить войну «любой ценой».

"Мы должны мирным путем решить ядерную проблему КНДР вне зависимости от того, сколько взлетов и падений будет", — цитирует РИА Новости слова главы государства. Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что двери для диалога открыты. Напомним, Пхеньян, несмотря на санкции Совбеза ООН , продолжает проводить ракетные испытания под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников.