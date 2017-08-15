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СМИ: Протестующие в США опрокинули памятник войскам Конфедерации
Протестующие в американском городе Дарем опрокинули памятник войскам Конфедерации, сообщает телеканал WNCN.
Отмечается, что выступающие против «белого превосходства» с помощью каната повалили статую солдата времён гражданской войны, которая была установлена перед местным муниципалитетом ещё в 1924 году.
«Когда я вижу статую Конфедерации в центре Дарема или где-то ещё, меня переполняет чувство ярости и разочарования», — цитирует телеканал организатора протеста Лон Трэн.
Она добавила, что «такие памятники стоят по всей стране, и их нужно убрать».
При этом организаторы отметили, что прошедший протест является реакцией на случившиеся в Шарлотсвилле беспорядки.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением в связи с беспорядками в американском Шарлотсвилле в штате Вирджиния.
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