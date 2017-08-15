СМИ: Протестующие в США опрокинули памятник войскам Конфедерации

Протестующие в американском городе Дарем опрокинули памятник войскам Конфедерации, сообщает телеканал WNCN.

Отмечается, что выступающие против «белого превосходства» с помощью каната повалили статую солдата времён гражданской войны, которая была установлена перед местным муниципалитетом ещё в 1924 году.

«Когда я вижу статую Конфедерации в центре Дарема или где-то ещё, меня переполняет чувство ярости и разочарования», — цитирует телеканал организатора протеста Лон Трэн.

Она добавила, что «такие памятники стоят по всей стране, и их нужно убрать».

При этом организаторы отметили, что прошедший протест является реакцией на случившиеся в Шарлотсвилле беспорядки.