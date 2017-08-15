Мадуро объявил о проведении в Венесуэле военных учений в ответ на угрозы Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении в стране военных учений в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможном проведении Вашингтоном военной операции в этом государстве. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Reuters.

Он указал, что учения пройдут 26 и 27 августа и выразил надежду, что к вооруженным силам страны присоединятся миллионы венесуэльцев. «Если любишь мир, приготовься к войне», — заявил президент, отметив, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

13 августа сын лидера Венесуэлы, Николас Мадуро Гуэрра, пригрозил Дональду Трампу ответными действиями, если Вашингтон решится на проведение военной операции в республике.

О том, что военные США могут вмешаться в ситуацию в Боливарианской республике, Трамп заявил 11 августа. «Мы имеем множество вариантов разрешения ситуации в Венесуэле, включая проведение военной операции в этой стране», — отметил американский лидер, добавив, что жители государства «страдают и умирают».

Позднее появилась информация о том, что Мадуро попытался связаться со своим американским коллегой по телефону, однако тот беседовать отказался. «США поддерживают народ Венесуэлы перед лицом притеснения со стороны режима Николаса Мадуро. Президент Трамп с радостью проведет разговор с лидером Венесуэлы после того, как в стране будет восстановлена демократия», — указали в пресс-службе Белого дома.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал «актом безумства» и «высшего экстремизма» возможность проведения американцами военной операции. «В Соединенных Штатах правит экстремистская элита, и я, честно говоря, не знаю, что происходит, к чему это приведет в мире», — заявил генерал.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются массовые беспорядки, число жертв уже превысило 100 человек. Столкновения происходят на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство мест в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, являющейся главным экспортным продуктом Венесуэлы.