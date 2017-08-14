Newsweek: вне Евросоюза Польша никому не будет интересна

Присутствие в ЕС — это не только возможность развития, но также гарантия безопасности для Польши. Беспечность, с которой мы забываем об уроках, преподносимых нам историей, ужасающа, говорит в интервью изданию Newsweek польский профессор Витольд Орловский, ректор Академии Вистула.

Тем не менее многие в Польше заговорили о полексите и, как и британцы, оценивают, насколько им выгодно остаться в составе Евросоюза или предпочесть самостоятельное развитие вне его. «Наш расчёт затрат и выгод более прост. Страна средней величины должна с кем-то экономически сотрудничать. Если не с союзом, то с кем? Это приводит к простому выбору: или мы остаёмся в ЕС, или выбираем полексит и интегрируемся с Россией», — предупреждает Орловский.

Конечно, это звучит тревожно, потому что выход из ЕС оказал бы влияние не только на экономику Польши, но и на её безопасность. «Я напомню, что в 1939 году у Польши были прекрасные договоры с двумя самыми большими державами Западной Европы — и не это не спасло нас от катастрофы. Зато членство в ЕС означает возможность реальной экономической и политической интеграции, а экономическое и политическое объединение с другими государствами приводит к тому, что сила такого союза многократно увеличивается», — объясняет ректор.

Он считает, что из-за того, что после войны прошло уже более 70 лет, появилась тенденция забывать о её кошмаре. «А ведь неизвестно, появится ли такой риск вновь. Или не открытая война, а, например, диктат со стороны России», — добавляет он. Страна, интегрированная с Европейским союзом, может эффективно противостоять такому давлению. Это отлично знают Прибалтийские государства — там не было сомнений в том, принимать ли евро. «А одинокий белый парус, плавающий между Россией и Евросоюзом, не слишком может рассчитывать на то, что кто-либо ему поможет, если он станет жертвой шантажа. В 90-х было очевидно, что наша связь с Европой в истории должна в огромной мере служить тому, чтобы Польша в очередной раз не оказалась одинокой перед лицом агрессии. Беспечность, с какой мы забываем об уроках истории, ужасающа», — сожалеет он.

Если бы Польша вышла из Евросоюза, то инвесторы не были бы уверены, что продукты, произведённые в Польше, смогут попасть на рынок всей Европы. Тогда кто-то, кто думал бы о производстве миллиона электромобилей, решил бы скорее построить фабрику в Словакии или Румынии. «Выход из Евросоюза означал бы ужасное ограничение инвестиционной привлекательности Польши. И я говорю не только об инвесторах из-за границы, но также о польских инвесторах, потому что ведь необязательно они должны строить фабрики в Польше», — объясняет он.

Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий предполагает, что Польша может рассчитывать, например, на инвестиции из Китая, однако польский профессор не согласен с ним, отмечая, что «Польша привлекательна для китайцев главным образом потому, что она в Евросоюзе. Ведь они не будут строить больших фабрик только для того, чтобы производить товары для 38 миллионов поляков! Нас самих они с трудом замечают на карте».

Некоторые польские политики утверждают, что после 2020 года Польша будет получать меньше средств из фондов ЕС, поэтому Евросоюз перестанет быть для неё выгодным. «Большинство стран ЕС вкладывают деньги в бюджет, и, несмотря на это, у них нет сомнений, что им в Евросоюзе быть выгодно, потому что это прежде всего возможность экономического развития, инвестиций и роста производства. Фонды ЕС служат тому, чтобы нам было легче воспользоваться этим шансом. Я за то, чтобы Польша получала как можно больше средств из них, но членство в альянсе было выгодно нам даже тогда, когда в стране не было никаких структурных фондов», — резюмирует в беседе с изданием Newsweek польский профессор Витольд Орловский, ректор Академии Вистула.